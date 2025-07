Yildiz Juventus il numero 10 non tradisce contro il Real Madrid | è la luce dei bianconeri che si spengono dopo la sua sostituzione Le pagelle dei giornali | Imprescindibile

Kenan Yildiz si conferma protagonista indiscusso nella Juventus, illuminando il campo con la sua grinta e talento anche in un momento difficile come l’eliminazione contro il Real Madrid. Nonostante l’assenza di gol o assist, il suo contributo è stato imprescindibile, meritando una valutazione unanime di 6,5 dai principali quotidiani. La sua prestazione ha acceso la speranza e sottolineato il valore di un giovane promettente per il futuro della squadra.

Yildiz Juventus, il numero 10 non tradisce! Le pagelle dei quotidiani dopo l'eliminazione per mano del Real Madrid dal Mondiale per Club. Un'altra prestazione sopra le righe, da 6,5 per tutti i quotidiani nazionali nonostante la mancanza di gol o assist. Kenan Yildiz aveva illuminato per Kolo Muani nell'occasione più importante per i bianconeri. Da La Gazzetta dello Sport a Tuttosport, il voto è 6,5: «Pronti e via: dribbling, uno due con Kolo, e filtrante millimetrico a mandare il francese a tu per tu con Courtois al termine di una giocata clamorosa. Non perde un pallone che sia uno e quando si fa avanti verso l'area avversaria riesce sempre a concludere a rete.

