In giro per spegnere incendi via alla attività di Overland a Monreale

Con l'arrivo dell'estate, Monreale si prepara a una stagione antincendio fondamentale per la sicurezza del territorio. Le associazioni di protezione civile, tra cui Overland, scendono in campo con impegno e professionalità , offrendo servizi essenziali durante i mesi critici. La collaborazione tra enti pubblici e privati rafforza la nostra tutela e garantisce interventi tempestivi. Per restare sempre aggiornati e sicuri, ecco tutto ciò che bisogna sapere sulla stagione antincendio a Monreale.

Monreale – Via alla stagione antincendio per le associazioni di protezione civile di Monreale. La prima fase sarĂ affidata a Overland. “Si apre per noi la stagione Antincendio con il comune di Monreale dal 1 luglio al 15 agosto. Il servizio sarĂ attivo con due turni 816 e 1624”. L’associazione fornisce anche i numeri utili . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - In giro per spegnere incendi, via alla attivitĂ di Overland a Monreale

