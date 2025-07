Alluvione di Casamicciola nessun responsabile per i 12 morti | chiesta l’archiviazione dell’inchiesta

L’indagine sull’alluvione di Casamicciola, che ha tragicamente causato 12 vittime, si avvia verso l’archiviazione senza colpevoli né indagati. La procura di Napoli ha chiesto di chiudere il caso, lasciando nel silenzio le responsabilità per questa drammatica calamità. Un esito che solleva interrogativi e apre un dibattito sulla gestione delle emergenze e sulla trasparenza delle inchieste. La vicenda continua a scuotere la comunità locale e l’intera Italia.

Non ci sono colpevoli per i 12 morti causati dall’ alluvione e dalla frana di Casamicciola del 26 novembre di tre anni fa. Non ci sono nemmeno indagati. La procura di Napoli – pm Stella Castaldo e Mario Canale, procuratore Nicola Gratteri – ha chiesto l’archiviazione di una inchiesta aperta contro ignoti, e tale rimasta, per disastro, falso e omicidio colposo. La richiesta è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari il 30 giugno ed è stata notificata alle 34 parti offese del procedimento, tra i quali i parenti delle vittime, il sindaco del comune di Casamicciola Terme che si costituì parte civile durante le indagini, l’associazione società italiana di geologia ambientale Sigea e il Codacons. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it