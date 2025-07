Volley femminile Velasco convoca Anna Gray per il rush finale della Nations League

Il volley femminile italiano si prepara a scrivere un'altra pagina di successo: Julio Velasco ha infatti richiamato Anna Gray per il rush finale della Volleyball Nations League. La centrale azzurra torna in azione, portando energia e talento sul campo in vista delle sfide decisive. Segui le emozioni di questa avvincente stagione e scopri come Anna Gray contribuirà a perseguire i traguardi della Nazionale.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di volley femminile, Julio Velasco, ha convocato la centrale azzurra Anna Gray per lavorare con il resto del gruppo impegnato a Cervia. Anna Gray torna in nazionale. La centrale azzurra è stata convocata dal CT Julio Velasco per lavorare con il gruppo impegnato dal 28 giugno scorso in un importante momento di preparazione a Cervia in vista del rush finale di Volleyball Nations League. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

