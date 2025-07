Murray porta la sua tristezza e la sua complessità a teatro | fa il tutto esaurito al pubblico piace così

di un semplice spettacolo: Murray trasforma la sua tristezza e complessità in un viaggio emozionante che conquista il pubblico, facendo il tutto esaurito al New Wimbledon Theatre. Con le sue racchette come scenografia e aneddoti intensi, l'ex campione dimostra che anche le sfide più profonde possono diventare storie coinvolgenti. Il suo percorso teatrale si rivela più autentico e rivelatore di quanto ci si aspettasse, aprendo nuove prospettive sul suo futuro.

Sir Andy Murray sta esplorando una nuova carriera come narratore al New Wimbledon Theatre, con il palco decorato dalle sue vecchie racchette, ognuna con una sua storia come racconta il Telegraph. Murray condivide aneddoti sulla sua carriera, inclusi i momenti di rabbia in campo, momenti che ora ammette con un po' di vergogna. Il suo passaggio al teatro è un tentativo di capire il suo futuro dopo il tennis, un percorso che si sta rivelando più difficile del previsto. Recentemente ha detto: «Non vado a Wimbledon, non mi piace vedere il tennis da tifoso». La vergogna di Murray per la rabbia in campo.