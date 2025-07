Cos’è l’himpathy la compassione verso gli uomini accusati di violenze di genere

Nella complessa arena del dibattito pubblico, il termine "himpathy" emerge come un concetto cruciale per comprendere le sfumature della compassione rivolta agli uomini accusati di violenze di genere. Il caso di Ciro Grillo e degli altri imputati ha acceso una discussione che va oltre la cronaca, coinvolgendo questioni di giustizia, empatia e presunzione di innocenza. Ma cosa significa davvero "himpathy" e come si inserisce nel contesto di un processo così mediaticamente carico?

Il processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia ha avuto una grande eco mediatica, che si è rinnovata all’alba della richiesta del procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania – nove anni di reclusione per i quattro imputati con riconoscimento delle attenuanti generiche e conseguenze accessorie – introducendo però nel dibattito pubblico il vocabolo himpathy. Nella fattispecie, il riferimento è agli indugi da parte della stampa sulla prossima paternitĂ di Grillo, da lui stesso invocata, e dal pianto dello stesso, che farebbero leva su sentimento di empatia dando voce e spazio all’imputato, mentre dall’altra parte la vittima verrebbe messa in ombra e sottoposta a vittimizzazione secondaria. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Cos’è l’himpathy, la compassione verso gli uomini accusati di violenze di genere

Cos'è l'himpathy, la compassione verso gli uomini accusati di violenze di genere

