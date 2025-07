Calciomercato Milan Musah in uscita | summit in vista con gli agenti

Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibile partenza di Yunus Musah. Dopo aver visto sfumare l’ipotesi Napoli, le trattative tra il club rossonero e gli agenti del centrocampista sono in pieno fermento. Con un summit in vista, tutto lascia presagire che Musah possa ancora cambiare maglia prima della chiusura di questa intensa sessione estiva. Resta da vedere se il suo futuro sarà ancora rossonero o in una nuova sfida.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

