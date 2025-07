Juve fuori dal Mondiale Comolli | Frustrazione Mercato? Vogliamo tornare a vincere

La Juventus si ritrova ancora una volta fuori dai riflettori del Mondiale per club, lasciando i tifosi e la dirigenza con tanta amarezza e frustrazione. La stagione appena conclusa ha lasciato tante domande e un grande desiderio di rivincita. Ora, tra calciomercato e strategie, la società si prepara a tornare protagonista: il nostro obiettivo è riprendere il cammino verso il successo e riportare la Juventus ai vertici, dove merita di essere.

Bologna, 2 luglio 2025 – Juve fuori dal Mondiale per club. Anche l’ultima italiana saluta la nuova competizione Fifa, discutibile per organizzazione, caldo e posizione di calendario, e ora ci si potrĂ concentrare sulla nuova stagione dopo un po’ di riposo, dato che fino a luglio si è scesi in campo e il 23 agosto inizia il campionato. Chi non potrĂ riposare è invece la dirigenza, chiamata ad allestire una rosa competitiva per riportare al Juve in lotta per i trofei. Oggi la grossa mole di lavoro è sull’attacco. David è a un passo, ma l’obiettivo è provare a fare un altro centravanti con i nomi di Osimhen e Retegui in ballo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net