Eyes of Wakanda | Marvel pubblica il primo trailer della serie TV!

Il trailer ufficiale di "Eyes of Wakanda" svela un mondo vibrante e ricco di misteri, dove le tradizioni antiche incontrano le sfide del presente. Questa serie animata promette di immergerci ancora di più nelle terre del Wakanda, rivelando nuovi personaggi, poteri sorprendenti e storie emozionanti che ampliano l’universo Marvel come mai prima d’ora. Prepariamoci a scoprire i segreti nascosti di questo regno affascinante, perché il viaggio sta per cominciare!

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si espande ancora, portandoci di nuovo nelle vibranti terre del Wakanda con una nuovissima ed emozionante serie animata: "Eyes of Wakanda". Dopo un periodo di anticipazione, Marvel Entertainment ha finalmente svelato un'anteprima ufficiale di questa attesissima serie spin-off di Black Panther, promettendo di approfondire la ricca storia e i segreti nascosti di questo iconico regno africano. Il trailer ufficiale di "Eyes of Wakanda" svela una nuova avventura spionistica. Il trailer di "Eyes of Wakanda", rilasciato di recente, offre un primo sguardo su ciò che i fan possono aspettarsi.

