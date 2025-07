Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei l' allarme di Mario Tozzi sull' eruzione | Non si dovrebbe abitare lì

Dopo l’ennesimo terremoto a Napoli, Mario Tozzi mette in guardia i cittadini dei Campi Flegrei, sottolineando i rischi di un’eruzione imminente. L’esperto invita alla massima prudenza e alla riflessione sulla sicurezza abitativa in questa zona vulcanica ad alto rischio. È fondamentale conoscere i segnali di allarme e prepararsi adeguatamente per proteggere sé stessi e le proprie famiglie. La consapevolezza può fare la differenza tra emergenza e salvezza.

Dopo l'ennesimo terremoto a Napoli, il geologo Mario Tozzi ha parlato della situazione dei Campi Flegrei lanciando un avviso ai cittadini.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

La forte scossa di stamane ai Campi Flegrei, epicentro a Bacoli, eguaglia quella record dello scorso 13 marzo in ordine di magnitudo.

Il geologo Mario Tozzi ha descritto la situazione dei campi Flegrei e ha avvisato i cittadini di Napoli che vivono in "una pentola a pressione"

Campi Flegrei, l'allarme del geologo Tozzi: con scosse di terremoto magnitudo 5 l'area finirebbe per essere completamente distrutta