Emanuela Fanelli conduttrice della Mostra del Cinema di Venezia non chiamatela madrina

Emanuela Fanelli, attrice e autrice tra le più originali del panorama italiano, sarà la conduttrice delle serate di apertura e chiusura dell’82ª Mostra del Cinema di Venezia. Non chiamatela madrina: Fanelli porterà un tocco di freschezza e innovazione, rendendo ogni momento della manifestazione ancora più indimenticabile. La sua energia contagiosa e il suo talento promettono di rendere questa edizione davvero speciale, dando il via a un festival da non perdere.

Sarà l’attrice e autrice Emanuela Fanelli, tra le interpreti oggi più originali e innovative del panorama cinematografico e televisivo italiano, a condurre le serate di apertura e di chiusura dell’ 82ma Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. L’annuncio della Biennale. Fanelli, 38 anni, sarà la padrona di casa della cerimonia di inaugurazione della Mostra, in programma mercoledì 27 agosto sul palco della Sala Grande, al Palazzo del Cinema al Lido, e della cerimonia di chiusura di sabato 6 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Emanuela Fanelli conduttrice della Mostra del Cinema di Venezia (non chiamatela madrina)

