In Italia crescono solo gli occupati ultracinquantenni

In un’Italia che evolve, l’unico segmento in crescita è rappresentato dagli ultracinquantenni, con oltre 124mila posti di lavoro in più a maggio 2025. Un fenomeno che riflette un cambiamento profondo nel panorama occupazionale nazionale, mentre le altre fasce d’età continuano a diminuire. Questa tendenza evidenzia come il nostro mercato del lavoro stia diventando sempre più inclusivo e diversificato. Ma quali sono le cause e le implicazioni di questa trasformazione?

Gli occupati italiani aumentano, ma sono tutti ultracinquantenni. Gli ultimi dati Istat, relativi a maggio 2025, registrano una crescita dell’occupazione mensile unicamente tra gli over 50, tra i quali si contano ben 124mila posti di lavoro in più. Tutte le altre classi d’età, invece, hanno il segno meno davanti. In un anno, i lavoratori senior sono 572mila in più, oltre mezzo milione. A perdere terreno a maggio è soprattutto la fascia tra i 25 e i 34 anni, quella di ingresso nel mercato del lavoro, che conta ventinovemila posti di lavoro in meno rispetto ad aprile. In un anno, guadagnano solo tremila occupati in più. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - In Italia crescono solo gli occupati ultracinquantenni

