Gianluca Galliani entra in FANTAMASTER | un nuovo capitolo per le piattaforma sul fantacalcio

Gianluca Galliani entra in FANTAMASTER, aprendo un nuovo entusiasmante capitolo nel mondo del fantacalcio. Con questa innovazione, la piattaforma leader tra gli appassionati di calcio in Italia si prepara a rivoluzionare l’esperienza di gioco, portando nuove opportunità e strategie ai fantasy manager. È il momento di scoprire come questa partnership cambierà il panorama del fantacalcio e quali sorprese ci riserva il futuro.

Importanti novità per una delle piattaforme leader per il fantasy game più famoso tra gli appassionati di calcio in Italia (Calciomercato.it) FantaMaster annuncia l’ingresso dell’imprenditore Gianluca Galliani nella DigitalGoal, società proprietaria della piattaforma, segnando un momento cruciale per lo sviluppo strategico della tech company maltese, specializzata in soluzioni innovative per il fantasy football e per la comparazione quote nel settore del betting. L’arrivo di Galliani rappresenta un punto di svolta per FantaMaster, che potrà ora contare sull’importante esperienza e sulle competenze commerciali di un professionista che ha saputo coniugare con successo tecnologia, intrattenimento, e sport in 30 anni di carriera imprenditoriale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gianluca Galliani entra in FANTAMASTER: un nuovo capitolo per le piattaforma sul fantacalcio

