Cerro Maggiore colpo in una ditta di cosmetici | ladri bloccano la strada con auto rubate e sfondano l’ingresso con un veicolo ariete

Cerro Maggiore si risveglia sotto shock dopo un audace colpo alla L.C.E. Cosmetics, nella notte tra il 1° e il 2 luglio. Ladri armati di auto rubate e con un veicolo ariete hanno bloccato la strada, sfondando l’ingresso dell’azienda in modo spettacolare e rapido. Un raid studiato nei minimi dettagli, che ha lasciato dietro di sé ingenti danni e molte domande senza risposta. La scena del crimine ancora suscita preoccupazione e curiosità.

Cerro Maggiore (Milano), 2 luglio 2025 – Un furto organizzato nei minimi dettagli, avvenuto nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio, ha colpito la zona industriale di Cerro Maggiore. L’obiettivo è stata la L.C.E. Cosmetics, azienda specializzata nella produzione di cosmetici, situata in via San Clemente. Un colpo rapido ma violento, che ha provocato ingenti danni e di cui, al momento, non è ancora chiaro il valore complessivo del bottino sottratto. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della Compagnia di Legnano, intervenuti sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini, l’assalto è avvenuto intorno alle 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cerro Maggiore, colpo in una ditta di cosmetici: ladri bloccano la strada con auto rubate e sfondano l’ingresso con un veicolo ariete

