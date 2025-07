La Global Minimum Tax del 15% non varrà per gli Usa per via dell' accordo al G7 colpita l' Europa costi di compliance elevati e scarso gettito

La recente decisione di escludere gli USA dalla tassa minima globale del 15%, sancita al G7 e mirata a riformare il sistema fiscale internazionale, apre scenari sorprendenti. Mentre l’Europa si trova ad affrontare costi di compliance elevati e un gettito scarso, gli Stati Uniti rinunciano alla "revenge tax", lasciando spazio a nuove dinamiche fiscali globali. La complessità di questo quadro richiede attenzione e strategie mirate per navigare con successo in questo nuovo scenario.

