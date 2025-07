Trovare un pediatra in Lombardia è già molto difficile E la situazione sta peggiorando

Trovare un pediatra in Lombardia è diventata una vera sfida, con oltre 180 medici di libera scelta mancanti e la crisi che si intensifica. La regione più popolosa d’Italia si trova a fare i conti con una delle carenze più gravi del Paese, mettendo a rischio il benessere dei più piccoli. Una problematica che richiede interventi urgenti per garantire a ogni bambino la cura di cui ha bisogno. La tutela della salute dei nostri figli non può aspettare.

Milano – La Lombardia è al centro di una crisi sanitaria che coinvolge i più piccoli. Con 180 pediatri di libera scelta mancanti, la regione più popolosa d’Italia si trova ad affrontare la carenza più grave del Paese, secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe. Una situazione che mette a rischio l’assistenza sanitaria di base per centinaia di migliaia di bambini lombardi. Un fenomeno nazionale che colpisce il Nord. “Mancano almeno 502 pediatri di famiglia e la maggior parte delle carenze si concentra in tre grandi Regioni del Nord: Lombardia, Piemonte e Veneto ”, evidenzia il documento. E i numeri parlano chiaro: circa il 76% delle carenze nazionali si concentra in queste tre regioni settentrionali, con la Lombardia che da sola rappresenta quasi il 36% del deficit totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trovare un pediatra in Lombardia è già molto difficile. E la situazione sta peggiorando

