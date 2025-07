Mattarella neo-protezionismo incide su mercati e economia

In un contesto globale segnato da conflitti e spinte neo-protezionistiche, l'incertezza si fa sentire pesantemente su mercati ed economia. Il presidente Mattarella sottolinea come questa instabilità rappresenti una minaccia per il nostro futuro, influenzando anche il settore assicurativo. In un momento così delicato, è fondamentale restare vigili e pronti ad affrontare le sfide che ci attendono per tutelare il benessere collettivo.

Ci troviamo "in un momento caratterizzato da forte incertezza in Europa e nel mondo. Conflitti in atto, spinte neo-protezionistiche fanno prevalere elementi di instabilit√† e questo, naturalmente, oltre a rappresentare minaccia per gli stessi destini dell'umanit√†, incide sulle prospettive dell' economia e dei mercati, anche in campo assicurativo ". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio inviato all'assemblea annuale dell'Ania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Mattarella, neo-protezionismo incide su mercati e economia

In questa notizia si parla di: mattarella - incide - mercati - economia

Mattarella, neo-protezionismo incide su mercati e economia; Mattarella, neo-protezionismo incide su mercati e economia; Mattarella, neo-protezionismo incide su mercati e economia.

Mattarella, neo-protezionismo incide su mercati e economia - Ci troviamo "in un momento caratterizzato da forte incertezza in Europa e nel mondo. Secondo ansa.it

Mattarella: 'L'Italia è solida, ora serve uno sforzo corale' - "L'Italia si trova in una posizione solida, con fondamentali positivi e, tuttavia, è necessario uno sforzo corale sul progetto di futuro del Paese, aumentando la competitività e creando occupazione di ... Si legge su ansa.it