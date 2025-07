Leoni non è il solo nome in difesa L’Inter segue un altro in Italia – SM

Nel mondo del calcio, i talenti emergenti catturano l’attenzione delle grandi squadre e l’Inter non fa eccezione. Tra i nomi più caldi di questa stagione spicca Giovanni Leoni, un talento che la dirigenza nerazzurra segue con grande interesse e determinazione. Dopo un passato sfumato, il suo ritorno sul mercato potrebbe rappresentare il colpo vincente. Ma quali sono i dettagli di questa operazione e le mosse future? Continua a leggere per scoprirlo.

Giovanni Leoni è il target principale della dirigenza per la difesa del prossimo futuro. L’Inter lo segue e lo fa con insistenza, però ce n’è un altro per Sport Mediaset. IL NUMERO UNO – Giovanni Leoni è il nome che attira maggiore interesse all’ Inter. La dirigenza lo segue, ha mostrato il suo chiaro intento e vorrebbe acquistarlo in questa sessione di mercato. Il colpo è stato mancato un anno fa con la Sampdoria e il giovane ragazzo passò al Parma, stavolta i nerazzurri non vogliono fallire un’altra volta. Il Parma valuta il suo gioiello almeno 40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe abbassarsi con eventuali contropartite o altre soluzioni possibili per l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it