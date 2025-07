Aldo Moro ucciso dalla mafia e il premio Nobel assegnato a Hitler | gli strafalcioni all' esame di Maturità 2025

Gli esami di maturità sono sempre un momento di sfida, ma quest’anno gli strafalcioni degli studenti hanno attirato l’attenzione come mai prima. Tra errori storici e fraintendimenti, emergono le sfide di una generazione alle prese con la pressione dell’esame e il desiderio di brillare. Ma cosa hanno realmente detto gli studenti? Scopriamolo insieme e riflettiamo su come migliorare la preparazione per affrontare i prossimi ostacoli con sicurezza.

Anche quest'anno durante l'esame orale sostenuto come ultima prova della Maturità non sono mancati gli strafalcioni: ecco che cosa hanno detto gli studenti.

