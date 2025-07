Alessia Pifferi nuova perizia psichiatrica | dai disegni che fece a 6 anni al Blacky pictures test l' indagine a ritroso

Tra i nuovi documenti acquisiti nell'ambito della perizia psichiatrica su Alessia Pifferi spiccano i disegni a colori realizzati da bambina e il Blacky Pictures Test effettuato all'epoca. Questi elementi, analizzati con attenzione, offrono uno sguardo approfondito sulla sua psicologia infantile, contribuendo a ricostruire il quadro complesso della vicenda. Materiale, vagliato con cura, che potrebbe rivelare aspetti nascosti della sua storia personale e delle sue eventuali vulnerabilitĂ ...

Tra i nuovi documenti acquisiti ed esaminati nell'ambito della nuova perizia psichiatrica su Alessia Pifferi ci sono anche i disegni a colori che la donna realizzò quando era bambina, dall'etĂ di sei anni, e anche il Blacky pictures test effettuato all'epoca, un esame che solitamente viene fatto per indagare attraverso vignette che raffigurano cani la personalitĂ dei bambini e anche il sospetto di abusi sessuali. Sotto esame. Materiale, vagliato dal neuropsichiatra tra i periti nominati della Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado, che finora era conservato negli archivi del reparto di neuropsichiatria infantile Uonpia del Policlinico di Milano, dove fu effettuato il test. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alessia Pifferi, nuova perizia psichiatrica: dai disegni che fece a 6 anni al Blacky pictures test, l'indagine a ritroso

In questa notizia si parla di: alessia - pifferi - perizia - psichiatrica

Spinelli, artista delle aule giudiziarie: "Da Alessia Pifferi a Impagnatiello. Cronaca gentile con carta e matite" - Andrea Spinelli, artista delle aule giudiziarie, cattura l’essenza dei processi milanesi, tra cronaca e arte.

Nuovi audio raccontano la figura di Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti la figlia. Condannata all'ergastolo, ora la Corte ha disposto una nuova perizia psichiatrica La storia di Alessia Pifferi a #LineaDiConfine: questa sera in seconda serata #Rai Vai su X

Alessia Pifferi, i consulenti chiedono altri 60 giorni per il deposito della perizia psichiatrica Alessia Pifferi è stata condannata in primo grado all’ergastolo per la morte della figlia di 18 mesi. La sua avvocata, Alessia Pontenani, in Appello ha chiesto e ottenuto u Vai su Facebook

Alessia Pifferi, giudici di Milano: altri due mesi per la perizia psichiatrica; Alessia Pifferi, nuova perizia psichiatrica: dai disegni che fece a 6 anni al Blacky pictures test, l'indagine a ritroso; Alessia Pifferi, altri due mesi per la perizia psichiatrica. La sorella: Incapace? Non ci crederei....

Alessia Pifferi, nuova perizia psichiatrica: dai disegni che fece a 6 anni al Blacky pictures test, l'indagine a ritroso - Processo bis alla mamma che fece morire di stenti la figlia: tra il materiale al vaglio dei consulenti anche i lavoretti e l’esame sulla personalità fatti da bambina. Come scrive ilgiorno.it

Alessia Pifferi, giudici di Milano: altri due mesi per la perizia psichiatrica - Altri due mesi per stabilire se Alessia Pifferi, condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, fosse capace di intendere e volere. Riporta msn.com