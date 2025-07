Kiev convoca l' incaricato d' affari Usa dopo stop a armi

Kiev ha chiamato a raccolta l'incaricato d'affari degli Stati Uniti in risposta alla sospensione delle consegne di armi, tra cui i sistemi di difesa antiaerea. Un passo che evidenzia la tensione crescente e il tentativo di trovare una soluzione diplomatica in un contesto internazionale complesso. La decisione americana mette in discussione gli equilibri strategici e apre un nuovo capitolo nel sostegno occidentale all'Ucraina.

Trump ha dichiarato di non poter escludere che Putin usi le armi nucleari contro l’Ucraina un giorno o l’altro. Rispondendo alla domanda di una giornalista, Trump si è augurato che non accada mai, ma non ha escluso che questo scenario catastrofico si materi Vai su Facebook

