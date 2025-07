Mattarella neo-protezionismo incide su mercati e economia

In un contesto globale segnato da conflitti e spinte neo-protezionistiche, l'intervento di Mattarella mette in luce come questa instabilità influisca non solo sui mercati e sull'economia, ma anche sul settore assicurativo. La situazione richiede attenzione e strategie resilienti per affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. È fondamentale riflettere su come proteggere il nostro domani in un'epoca di incertezza crescente.

Ci troviamo "in un momento caratterizzato da forte incertezza in Europa e nel mondo. Conflitti in atto, spinte neo-protezionistiche fanno prevalere elementi di instabilità e questo, naturalmente, oltre a rappresentare minaccia per gli stessi destini dell'umanità, incide sulle prospettive dell' economia e dei mercati, anche in campo assicurativo ". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio inviato all'assemblea annuale dell'Ania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella, neo-protezionismo incide su mercati e economia

