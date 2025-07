Indiana Jones | Disney e Lucasfilm stanno pianificando un reboot completo del franchise?

Il mondo di Indiana Jones sta per rinascere con una nuova avventura targata Disney e Lucasfilm. Dopo il moderato successo di "Il Quadrante del Destino", i rumor parlano di un reboot completo del franchise, con un annuncio atteso già al prossimo D23 Expo. Un passo audace che potrebbe rilanciare il leggendario archeologo e affascinare nuove generazioni di fan. Ma sarà questa la svolta definitiva per il futuro di Indiana Jones?

Dal 2012, con l'acquisizione di Lucasfilm, Disney ha gestito non solo l'universo di Star Wars ma anche il leggendario franchise di Indiana Jones. Nonostante "Il Quadrante del Destino" non abbia brillato al botteghino, si vocifera che un reboot completo di Indiana Jones sia in fase di pianificazione, con un annuncio potenziale già al prossimo D23 Expo. Il futuro di Indiana Jones sotto Disney: Un reboot è la chiave?. Secondo Skyler Shuler di DisInsider, Lucasfilm starebbe "lasciando riposare il franchise" per poi procedere con un reboot completo. L'idea di un nuovo Indiana Jones è rafforzata dal fatto che, nonostante il recente insuccesso, il marchio rimane un' iconica proprietà intellettuale che Disney e Lucasfilm non intendono abbandonare.

