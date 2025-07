James Gunn benedice Adria Arjona come nuova Wonder Woman

James Gunn ha recentemente espresso il suo entusiasmo per Adria Arjona, rivelando che la vede perfetta per il ruolo di Wonder Woman nel nuovo universo DC. La sua approvazione ufficiale apre le porte a un’interpretazione fresca e audace del celebre personaggio, lasciando i fan in trepidante attesa di vedere questa straordinaria artista prendere vita sul grande schermo. Seguo Adria con entusiasmo e sono convinto che...

Non solo il pubblico e i fan, ora anche James Gunn si inserisce nel discorso su chi dovrebbe interpretare la prossima Wonder Woman. E infatti il capo dei DC Studios potrebbe aver rivelato la sua prima scelta per interpretare Wonder Woman. In una recente intervista con Extra, il regista dei “Guardiani della Galassia” ha parlato della star di “Hit Man” Adria Arjona e ha anticipato come la vede inserita nel suo rinnovato universo DC. “ Seguo Adria su Instagram, ma tutti hanno pensato: ‘L’ha appena seguita, quindi è Wonder Woman’ “, ha raccontato Gunn. “ Sarebbe una Wonder Woman fantastica, tra l’altro “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - James Gunn benedice Adria Arjona come nuova Wonder Woman

