Albano e Romina continuano a litigare lui le lancia una bella frecciatina | è guerra!

Tutto è riemerso improvvisamente, come un nubifragio che squarcia il cielo sereno, riportando alla luce vecchie ferite e tensioni mai del tutto sanate. Albano e Romina, simbolo di un’amore artistico indissolubile, si trovano di nuovo a confrontarsi in una lotta che sembra minare le loro stesse radici. La loro storia, un tempo fatta di melodia e passione, si trasforma ora in un campo di battaglia tra rancori e riconciliazioni.

Sembrava che il tempo avesse lenito le ferite, che l'affetto reciproco e il rispetto artistico potessero bastare a tenere in piedi quel fragile equilibrio costruito tra palco e vita privata. Ma tra Albano Carrisi e Romina Power è di nuovo gelo. Una nuova, pesante frattura ha riportato in primo piano vecchie tensioni mai del tutto sopite, riaccendendo un botta e risposta che – stavolta – ha il sapore di una vera e propria resa dei conti. Tutto è cominciato con un'esibizione a San Pietroburgo, durante la quale Albano ha cantato Felicità insieme a Iva Zanicchi. Ma la scelta di intonare proprio quel brano, storico simbolo della coppia, ha scatenato l'ira di Romina.

