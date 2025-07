Alla domanda di un follower sul motivo della lunga assenza dal mare la risposta è stata schietta | Perché avevo la depressione

Dopo un lungo periodo di silenzio, Belen Rodriguez torna a splendere sotto il sole della Sardegna, condividendo il suo percorso di rinascita. La showgirl argentina, accompagnata dalla figlia Luna Marì, apre il cuore ai fan, rivelando con sincerità le sfide personali affrontate e il ritorno alla normalità . La sua storia è un esempio di coraggio e speranza: scopriamo insieme come Belen sta affrontando questa nuova fase della sua vita.

Belen Rodriguez torna a splendere sotto il sole della Sardegna, in compagnia della figlia Luna Marì. Dopo un periodo segnato da sfide personali, la showgirl di origine argentina condivide momenti di serenità e leggerezza, raccontando ai follower il suo ritorno alla vita dopo anni difficili. Quest'estate, Belen ha scelto la Sardegna per una vacanza rigenerante insieme alla figlia Luna Marì, nata dalla relazione con l'ex Antonino Spinalbese. Alla domanda di un follower sul motivo della lunga assenza dal mare, la risposta è stata schietta: «Perché avevo la depressione».

