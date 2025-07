Chip robot e veicoli a guida autonoma | così vogliono svuotare le carceri

Il futuro è già alle porte e il governo britannico sta pensando a soluzioni innovative per alleviare la pressione sul sistema carcerario, puntando su tecnologie all’avanguardia come chip robot e veicoli a guida autonoma. Ma questa rivoluzione digitale, ispirata a un mondo in stile Minority Report, sta generando dibattiti accesi tra sostenitori e critici, facendo riflettere sui limiti e le possibilità di una società sempre più automatizzata e meno umana.

Il governo britannico studia misure per alleggerire la pressione sul sistema carcerario. Le idee proposte fropongono un futuro in stile Minority Report che sta sollevando diverse polemiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chip, robot e veicoli a guida autonoma: così vogliono svuotare le carceri

In questa notizia si parla di: chip - robot - veicoli - guida

A partire da giugno 2025, alcune Tesla Model Y usciranno dai magazzini senza nessuno a bordo. Non è una demo. Non è un test chiuso. È consegna commerciale. Veicoli autonomi che si muovono da soli dal centro logistico fino a casa del cliente. Quello che Vai su Facebook

Chip, robot e veicoli a guida autonoma: le proposte svuota-carceri delle Big Tech; Chip sotto pelle, robo-guardie e Ia: Londra studia le misure svuota celle; Il CEO di NVIDIA ha già chiaro il futuro: ecco qual è il nuovo mercato da conquistare dopo l'IA.

Chip, robot e veicoli a guida autonoma: le proposte svuota-carceri delle Big Tech - Le idee proposte fropongono un futuro in stile Minority Report che sta sollevando diverse polemiche ... Secondo ilgiornale.it

Chip sotto pelle, robo-guardie e Ia: Londra studia le misure svuota celle - Chip sottocutanei per la localizzazione, robot incaricati della sorveglianza e veicoli senza conducente per il trasporto: sono alcune delle misure proposte dalle aziende tecnologiche ai ... Segnala ilmessaggero.it