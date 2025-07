Oggi va in onda l' ultima puntata | è anche l' ultima sfida per i sei naufraghi finalisti del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili A stabilire chi vincerà sarà una serie di televoti flash

Stasera, alle 21:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, si chiude un emozionante capitolo de L’Isola dei Famosi 2025. Dopo settimane di sfide, emozioni e televoti flash, i sei naufraghi finalisti si contendono il titolo in un finale da brivido, con Veronica Gentili pronta a decretare il vincitore. Un percorso intenso che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante...

E ra il 7 maggio quando Veronica Gentili dava il via all'Isola dei famosi 2025 e oggi, a meno di due mesi di distanza, sarà sempre lei a scrivere la parola fine sul reality di Canale 5. Stasera, mercoledì 2 luglio, alle 21:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, va in onda la finale de L'Isola dei Famosi che insieme alla Gentili ha visto Simona Ventura nei panni inediti di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.

Rinviata per l'elezione di Papa Leone XIV, stasera va in onda l'ultima puntata della serie. Tanti, ancora, i nodi da sciogliere. Ma già si rumoreggia su una possibile nona stagione - Stasera, giovedì 15 maggio 2025, alle 21:30 su Rai 1, si conclude la serie "Che Dio ci aiuti 8" con l'ultima puntata, rinviata in precedenza per l'elezione di Papa Leone XIV.

