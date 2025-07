Qualità di vita rispetto a salute Campania penultima

A dirlo è un'analisi approfondita sulla qualità della vita legata alla salute in Italia, che svela come fattori socio-economici, ambientali e culturali influenzino il benessere più di quanto si possa immaginare. Sorprendentemente, alcune regioni del Sud ottengono risultati migliori rispetto a quelle settentrionali con sistemi sanitari più sviluppati, dimostrando che la qualità di vita è un mosaico complesso e affascinante, e ci invita a riflettere su cosa davvero conta per il nostro benessere quotidiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Autonomia nelle attività, ansia, dolore: la migliore qualità di vita collegata alla salute è in Trentino Alto Adige, seguito dall’AbruzzoMolise, è peggiore invece in Umbria. Si tratta di un dato che non è solo legato alla performance sanitaria: alcune regioni del Sud, come Calabria e Sicilia hanno qualità di vita migliori di regioni come il Veneto, dove invece i livelli di tutela della salute sono più alti.; A dirlo è il 13mo rapporto Crea Sanità dell’Università di Roma Tor Vergata, che viene presentato oggi a Roma. Lo studio, condotto con il contributo di un panel di 107 esperti del Servizio sanitario nazionale, ha valutato la qualità della vita determinata da 5 dimensioni: capacità del cittadino di svolgere da solo attività quotidiane, prendersi cura di se stesso, soffrire di ansia o depressione, provare dolore fisico, capacità di muoversi in maniera autonoma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Qualità di vita rispetto a salute, Campania penultima

