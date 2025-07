Scarabeo giapponese l' identikit del vorace insetto che sta invadendo Piemonte e Lombardia provocando danni ambientali ed economici

Il scarabeo giapponese, noto come Popillia japonica, sta rapidamente espandendosi nel Piemonte e nella Lombardia, causando gravi danni ambientali ed economici. Originaria del Giappone e della Russia orientale, questa specie invasiva ha fatto la sua prima comparsa in Europa nel 2014, e ora minaccia gli ecosistemi locali e le colture. Ma quali sono le sue caratteristiche e come possiamo contrastarla efficacemente?

Specie invasiva originaria del Giappone e della Russia orientale la Popillia japonica è arrivata in Europa nel 2014.

L'identikit del vorace scarabeo giapponese che sta invadendo Piemonte e Lombardia, con gravi danni ambientali e economici.

Come difendersi dalla silenziosa avanzata dello scarabeo giapponese? - Non punge, non trasmette malattie, ma ha già devastato parchi e giardini in Lombardia e Piemonte. Da alfemminile.com

Invasione di scarabei giapponesi in Lombardia e Piemonte, scatta l’allarme per l’insetto “alieno” - Il coleottero alieno Popillia japonica si diffonde in Lombardia e Piemonte, divorando piante e danneggiando l'agricoltura ... Scrive ilfattoquotidiano.it