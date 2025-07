The Odyssey di Christopher Nolan ha finalmente un teaser trailer che è finito su X prima che al cinema

Dopo il successo di film e serie che hanno reinventato epoche e miti, Christopher Nolan si prepara a conquistare il grande schermo con "The Odyssey". Con un cast stellare, tra cui Matt Damon nel ruolo di Ulisse, il nuovo progetto promette di essere un'epopea visiva e narrativa senza precedenti. Il teaser trailer, appena rilasciato su X, ha già acceso l'entusiasmo dei fan, e l'attesa per scoprire le altre stelle del cast cresce. La vera avventura sta per iniziare...

Dopo Il Gladiatore II, Megalopolis che strizza l'occhio alla Roma imperiale, la serie Kaos e Itaca, il ritorno, al cinema, anche Christopher Nolan, al lavoro su The Odyssey, si misura con l'epopea di Ulisse, intento a cercare di tornare alla sua Itaca. E lo fa con un cast pazzesco. Il divino cast di The Odyssey. Se Matt Damon interpreta Ulisse, ancora non sappiamo che vesti indosseranno le altre stelle della grande produzione epica: Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron. Il teaser trailer che fa impazzire i social. Doveva essere un regalo per i primi spettatori di Jurassic Park: La Rinascita e solo dopo doveva arrivare online, ma le cose sono andate diversamente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Odyssey di Christopher Nolan ha finalmente un teaser trailer che è finito su X prima che al cinema

In questa notizia si parla di: cinema - odyssey - christopher - nolan

Christopher Nolan rivoluziona il cinema con The Odyssey interamente in IMAX - Christopher Nolan rivoluziona il cinema con "The Odyssey", un progetto epico che segna un traguardo senza precedenti: sarà il primo film interamente girato in IMAX.

Il primo teaser trailer di "The Odyssey", prossimo film di Christopher Nolan, è stato leakato da una delle sale cinematografiche americane in cui è stato proiettato. Era prevedibilissimo, nessuno poteva sperare minimamente di conservare la segretezza. Lo si tro Vai su Facebook

Il primo trailer di “The Odyssey”, il nuovo film di Christopher Nolan, sarà visibile solo nei cinema. Il video sarà proiettato prima del film “Jurassic World - La rinascita”, nelle sale dal 2 luglio. Universal Pictures non condividerà al momento il trailer su internet. Vai su X

The Odyssey di Christopher Nolan, il trailer che appare e scompare online; The Odyssey: il teaser trailer del film di Nolan trapela in rete, ecco cosa aspettarsi; C'è stato un leak del teaser trailer del nuovo film di Christopher Nolan.

The Odyssey di Christopher Nolan, il trailer che appare e scompare online - Negli USA chi è andato in sala a vedere Jurassic World: La rinascita ha visto anche il primo teaser trailer di The Odyssey di Christopher Nolan, esclusiva della sala, ma ovviamente online di straforo. Si legge su msn.com

The Odyssey, leakato il primo trailer del film di Christopher Nolan: la descrizione del filmato - Il teaser trailer di The Odyssey, la nuova fatica di Christopher Nolan, è trapelato online dopo le prime proiezioni ufficiali nei cinema ... Lo riporta cinematographe.it