Finardi Cristicchi Tosca Oblivion e Sergio Bernal accendono l’estate di Jesi

L’estate di Jesi brilla di musica e magia con il XXV Festival Pergolesi Spontini, un viaggio tra emozioni e grandi performer. Da Finardi a Cristicchi, da Tosca agli Oblivion, fino al talento di Sergio Bernal e le note dei grandi maestri Gershwin e Bernstein: un calendario imperdibile che trasforma la città in un palcoscenico sotto le stelle. Preparati a lasciarti coinvolgere da un’estate indimenticabile, dove la musica unisce cuori e passioni.

I concerti di Eugenio Finardi e di Simone Cristicchi, FVG Orchestra e Tosca interpreti delle colonne sonore dei più bei film d’animazione con, gli Oblivion e i brani più divertenti del loro repertorio, il re del flamenco Sergio Bernal, la grande musica di Gershwin and Bernstein. Sono solo alcuni tra i tanti eventi sotto le stelle proposti dal XXV Festival Pergolesi Spontini, la rassegna musicale in scena dal 17 luglio al 28 settembre tra Jesi, Maiolati Spontini e i comuni della Vallesina. Protagonista dei grandi eventi all’aperto è Piazza Federico II a Jesi. La piazza della città marchigiana dove nacque, nel 1194, il grande imperatore Federico II di Svevia accoglie il 19 luglio “Cartoon night”, con la partecipazione di Tosca che, sotto la direzione di Marco Attura e con la FVG Orchestra, in collaborazione con Mittelfest, è protagonista di una serata magica, adatta a tutti, grandi e bambini: in programma suite orchestrali e alcune delle più celebri canzoni tratte dai più bei film d’animazione da Disney a Pixar, da Dreamworks a Studio Ghibli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finardi, Cristicchi, Tosca, Oblivion e Sergio Bernal accendono l’estate di Jesi

