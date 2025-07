FdI Limatola | Cirielli è la persona adatta per risollevare la Campania

In un panorama politico in rapido movimento, la figura di Fdi Limatola Cirielli si distingue come la pedina più adatta a risollevare le sorti della Campania. Con tempo che stringe e le elezioni regionali alle porte, è fondamentale scegliere un leader forte e riconosciuto. I sondaggi di giugno confermano il suo crescente gradimento tra i campani, lasciando supporre che potrebbe essere la chiave per un futuro più stabile e lungimirante.

Tempo di lettura: 2 minuti Pedine che si muovono, ma il tempo a disposizione è poco e la questione delle elezioni regionali deve essere risolta per arrivare all’atto delle votazioni con le idee chiare e nomi ben definiti. Nel centrodestra la figura di Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia, pare essere quello più gradito, stando ai sondaggi fatti nel mese di giugno, quello che raccoglie il gradimento maggiore dei campani, almeno se ci si ferma all’ala di Governo. Le pedine non sono state messe ancora sullo scacchiere in maniera completa, ma di sicuro il viceministro degli Esteri avrebbe l’appoggio incondizionato di un partito che nel Sannio ha la sua espressione nel senatore Domenico Matera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FdI Limatola: “Cirielli è la persona adatta per risollevare la Campania”

