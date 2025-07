Capri Como la Costiera | le star scelgono l’Italia per l’estate 2025 Ma tra matrimoni extralusso yacht elicotteri e party blindati cresce il dibattito sull’impatto che il turismo d’élite ha sul territorio

Costiera Amalfitana, eleganti location e scenari da sogno attirano star internazionali alla ricerca di esclusività. Tuttavia, tra matrimoni extralusso, yacht di lusso, elicotteri privati e party blindati, cresce il dibattito sull’impatto del turismo d’elite sul territorio. Mentre spiagge dorate, festival cinematografici e cene sotto le stelle rendono l’Italia il palcoscenico delle vacanze di Hollywood, è fondamentale riflettere su come preservare la bellezza autentica di questi luoghi incantevoli.

S piagge dorate, festival cinematografici e cene sotto le stelle. Anche quest’estate l’Italia si trasforma nel palcoscenico delle vacanze di mezza Hollywood. Da nord a sud, il Belpaese accoglie attori, cantanti e sportivi, che scelgono le sue coste per staccare dal lavoro e immergersi in arte, sapori e paesaggi mozzafiato. E, se in passato erano la Toscana o Venezia a calamitare i grandi nomi, nel 2025 sono soprattutto Napoli, Capri, Ischia e la Costiera Amalfitana a conquistare il cuore dei vip. Dua Lipa si fidanza ufficialmente con Callum Turner: «Saremo migliori amici per sempre» X Vacanze vip in Italia: Dua Lipa e Callum Turner tra romanticismo e mare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Capri, Como, la Costiera: le star scelgono l’Italia per l’estate 2025. Ma tra matrimoni extralusso, yacht, elicotteri e party blindati cresce il dibattito sull’impatto che il turismo d’élite ha sul territorio

In questa notizia si parla di: capri - costiera - scelgono - italia

(? Anna Paola Merone) A Capri sbarcano circa dodicimila persone ogni tre ore. In media 50mila al giorno. Ogni giorno. È la località in Italia con il più alto indice di densità turistica: più di Roma, di Venezia, di Firenze. Più di Taormina e di Porto Cervo. Certo, Vai su Facebook

Vacanze dei vip in Italia: un amore eterno, ma non senza polemiche; Ombrellone e lettini: a Capri, Amalfi e Positano fino a 1.500 euro al giorno per coppia nei lidi extralusso; Madonna, Beckham e tanti altri VIP scelgono la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Italia, che Dolce Vita di vacanza: le star che scelgono il Belpaese - ma non “buca” mai il suo appuntamento a Capri con tappa obbligata a ... Segnala dilei.it

Tutti i vip in vacanza in Italia nel 2025, da Dua Lipa a Elton John - Da Capri a Napoli e Ischia, sono tanti i personaggi del cinema, della musica e dello sport che hanno scelto il B ... Secondo msn.com