Palio di Siena al via con la prima gara | a che ora inizia e dove vederla in tv e in streaming

Il Palio di Siena è un evento unico che unisce storia, passione e cultura. Oggi, mercoledì 2 luglio, si svolgerà il Palio di Provenzano, in onore della Madonna di Provenzano. Il 16 agosto, invece, il Palio dell’Assunta, in onore dell’Assunzione di Maria. L’evento, che sarà come al solito seguitissimo, avrà il via televisivo alle 17:10 e si svolgerà nella splendida cornice di Piazza del Campo. Per l’occasione, sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming. La7 trasmetterà il Palio in chiaro. La telecronaca dell’evento sarà affidata a Pierluigi Pardo. La voce di Dazn sarà affiancata dallo storico Giovanni Mazzini, che racconterà aneddoti e curiosità della corsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palio di Siena al via con la prima gara: a che ora inizia e dove vederla in tv e in streaming

Tutti gli occhi su Siena, Palio sorvegliato speciale. Superpiano di sicurezza

