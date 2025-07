Jonathan David è della Juventus accordo raggiunto nella notte

La Juventus ha bruciato le tappe nella finestra di mercato, sorprendendo tutti con un colpo da maestro: Jonathan David, il talento canadese, è ufficialmente bianconero a parametro zero. Dopo una stagione brillante con il Lille, l’attaccante si prepara a vivere una nuova avventura in Serie A, portando entusiasmo e qualità alla rosa di Allegri. La trattativa, condotta nelle ore più intime della notte, si conclude con successo: la Juventus si prepara al futuro.

I bianconeri si consolano per l’eliminazione dal Mondiale per club per mano del Real Madrid mettendo a segno il primo colpo per la prossima stagione. L’attaccante canadese Jonathan David è infatti della Juventus, a parametro zero, dopo la fine della sua avventura in Francia, con il Lille, e nei prossimi giorni sbarcherà in Italia per visite mediche e firma sul contratto. JONATHAN DAVID È DELLA JUVENTUS: I DETTAGLI La trattativa, che andava avanti da giorni, ha subito una accelerata nella notte con i bianconeri che hanno rotto gli indugi trovando la quadra definitiva con l’entourage del giocatore classe 2000, svincolato dopo la sua avventura con il Lulle. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Jonathan David è della Juventus, accordo raggiunto nella notte

