Trump annuncia l’Ok di Israele alla tregua a Gaza ma Hamas non si fida di Netanyahu e chiede garanzie

In un sorprendete svolta, Donald Trump annuncia che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni con Hamas, suscitando speranze di pace. Tuttavia, l’insicurezza persiste: Hamas si mostra diffidente e chiede garanzie concrete prima di fidarsi del piano proposto da Netanyahu. La tensione rimane alta, mentre il mondo osserva attentamente ogni mossa, sperando in un passo decisivo verso la stabilità . La situazione resta incerta, e l'interrogativo è uno solo: potrà questa tregua portare a una vera soluzione duratura?

Con il piĂą classico dei colpi di scena, il presidente americano Donald Trump ha annunciato la disponibilitĂ di Benjamin Netanyahu a siglare un accordo di cessate il fuoco temporaneo con Hamas. “I miei rappresentanti hanno avuto un lungo e produttivo incontro con gli omologhi israeliani su Gaza”, ha scritto il tycoon sul social Truth, aggiungendo che “Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra”. “Qatarini ed egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace, presenteranno la proposta finale di accordo, e spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas la accetti, perchĂ© altrimenti la situazione non migliorerĂ , ma peggiorerĂ soltanto”, ha concluso Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it