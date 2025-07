Al Policlinico San Marco di Zingonia apre il nuovo E-Gastric Center per patologie di stomaco ed esofago

Al Policlinico San Marco di Zingonia nasce l’E-Gastric Center, un punto di eccellenza dedicato alla diagnosi e terapia delle patologie dell’esofago e dello stomaco. Con il supporto del rinomato Prof. Stefano Olmi, il centro promette un approccio all’avanguardia e personalizzato per affrontare malattie complesse come reflusso, ernia iatale e tumori. Un passo importante per migliorare la salute dei pazienti della zona, offrendo cure innovative e di alta qualità.

Zingonia. È stato inaugurato al Policlinico San Marco, il nuovo E-Gastric Center, Centro per la diagnosi e la terapia delle malattie funzionali dell’esofago (malattia da reflusso gastroesofageo, ernia iatale, acalasia) e dello stomaco (benigne e maligne), con referente il Prof. Stefano Olmi. Il Centro si pone come punto di riferimento per il trattamento delle patologie di esofago e stomaco offrendo un approccio diagnostico e terapeutico completo e multidisciplinare, grazie all’esperienza degli specialisti che ne compongono il team (chirurghi, endoscopisti, gastroenterologi, nutrizionisti, psicologi, fisioterapisti, medici agopuntori, oncologi) e all’utilizzo di tecniche e strumentazioni all’avanguardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al Policlinico San Marco di Zingonia apre il nuovo “E-Gastric Center”, per patologie di stomaco ed esofago

