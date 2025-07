Turbolenze e flop Mondiale | l’Inter torna a Milano senza Lautaro e Thuram | VIDEO CMIT

Dopo un'avventura mondiale ricca di adrenalina e sorprese, l’Inter di Chivu torna a Milano con il morale a pezzi. L’eliminazione dal Mondiale per Club, contro i favoriti brasiliani del Fluminense, lascia un’amarezza difficile da digerire. Senza Lautaro e Thuram, i nerazzurri affrontano ora una nuova sfida: rialzarsi e ripartire con rinnovata determinazione. Ma cosa ci aspetta nel futuro? Scopriamolo insieme.

La squadra di Chivu è tornato questa mattina all'alba dagli Stati Uniti dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club L' Inter torna mestamente a Milano dopo il flop e la prematura uscita di scena dal Mondiale per Club, con i nerazzurri che malgrado i favori del pronostico si sono dovuti inchinare ai brasiliani del Fluminense. Con un volo privato proveniente da Charlotte, la squadra di Chivu è atterrata alle 5.42 di questa mattina allo scalo privato di Malpensa. Chivu e Dimarco a Malpensa – Calciomercato.it Facce stanche e tirate per il gruppo interista: comprensibile la delusione per la prematura uscita di scena dal Mondiale americano, oltre evidentemente a una stagione che ha portato zero titoli in bacheca.

