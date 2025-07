Trump convince Netanyahu ad accettare la tregua a Gaza e spinge Hamas a fare lo stesso Ma Bibi non si dà per vinto e si prepara a chiedere l’ok a nuovi attacchi sull’Iran

In un sorprendente colpo di scena, Donald Trump annuncia di aver convinto Netanyahu ad accettare una tregua temporanea con Hamas, sperando di rafforzare la stabilità nella regione. Tuttavia, Bibi non si dà per vinto e si prepara a chiedere il via libera per nuovi attacchi contro l’Iran, puntando a consolidare la propria strategia di potere. La diplomazia e le tensioni si intrecciano in un quadro sempre più complesso e incerto.

Con il più classico dei colpi di scena, il presidente americano Donald Trump ha annunciato la disponibilità di Benjamin Netanyahu a siglare un accordo di cessate il fuoco temporaneo con Hamas. “I miei rappresentanti hanno avuto un lungo e produttivo incontro con gli omologhi israeliani su Gaza”, ha scritto il tycoon sul social Truth, aggiungendo che “Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra”. “Qatarini ed egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace, presenteranno la proposta finale di accordo, e spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas la accetti, perché altrimenti la situazione non migliorerà, ma peggiorerà soltanto”, ha concluso Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump convince Netanyahu ad accettare la tregua a Gaza e spinge Hamas a fare lo stesso. Ma Bibi non si dà per vinto e si prepara a chiedere l’ok a nuovi attacchi sull’Iran

