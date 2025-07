Calciomercato Inter Morten Frendrup è il nuovo nome per il post Calhanoglu

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con nuovi nomi e suggestioni. Dopo le recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez e Marotta, il futuro di Calhanoglu appare sempre più incerto, aprendo la porta a possibili sostituti. Tra i profili più caldi c’è Morten Frendrup del Genoa, che potrebbe rappresentare il nuovo volto del centrocampo nerazzurro. L’affare è ancora in evoluzione, ma le strategie dell’Inter stanno cambiando rapidamente.

Il caso Lautaro – Calhanoglu sta portando ripercussioni anche in ottica calciomercato Inter, nelle ultime ore infatti molti centrocampisti sono stati accostati ai nerazzurri tra cui Morten Frendrup del Genoa. Ad oggi Hakan Calhanoglu appare sempre più lontano da Milano, soprattutto dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Marotta al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Morten Frendrup è il nuovo nome per il post Calhanoglu

