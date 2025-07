Sportello gratuito per la transizione digitale delle imprese pisane | ecco Spin Edi

Nel cuore di Pisa, un'opportunità unica si presenta alle imprese desiderose di evolversi: lo sportello gratuito "SPIN EDI Confcommercio". In un mondo in costante cambiamento, questa iniziativa offre strumenti innovativi per potenziare la competitività e stimolare la crescita. Un punto di partenza essenziale per affrontare le sfide della transizione digitale con successo—scopri come il futuro può diventare realtà oggi stesso.

Pisa, 2 luglio 2025 – In un contesto in rapida trasformazione, che interessa tanto i processi produttivi quanto le abitudini di consumo, per le imprese del territorio pisano diventa sempre più fondamentale adottare strumenti in grado di supportare la crescita e la competitività. È con questo obiettivo che Confcommercio Provincia di Pisa ha attivato "SPIN EDI Confcommercio", un servizio gratuito dedicato a tutte le imprese, di qualsiasi settore e dimensione, per affrontare consapevolmente la sfida della trasformazione digitale. “Con SPIN EDI Innovazione mettiamo a disposizione delle imprese pisane un servizio strategico e pratico per affrontare le sfide della digitalizzazione”, afferma Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sportello gratuito per la transizione digitale delle imprese pisane: ecco Spin Edi

In questa notizia si parla di: imprese - spin - gratuito - digitale

Confcommercio lancia 'Spin Edi': uno sportello gratuito per la transizione digitale delle imprese pisane https://ift.tt/mKgHAiN https://ift.tt/kJ71zZ0 Vai su X

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha finalmente chiarito la questione! La comunicazione al Registro delle imprese dell’indirizzo PEC personale da parte di amministratori e liquidatori di società deve essere effettuata entro il prossimo 31 dicembre. Vai su Facebook

Confcommercio lancia 'Spin Edi': uno sportello gratuito per la transizione digitale delle imprese pisane; Influencer marketing, il 16 luglio il webinar gratuito; EDI 5.0 – Il tuo check-up digitale.

Sportello gratuito per la transizione digitale delle imprese pisane: ecco Spin Edi - L'iniziativa di Confcommercio Pisa che mette a disposizione delle aziende consulenze su misura per l’innovazione digitale, strumenti per valutare il proprio livello di digitalizzazione, supporto per s ... Lo riporta lanazione.it

Le imprese digitali italiane chiedono lo SPID gratuito - Generali auspica che i 40 milioni di euro previsti per ristorare i provider privati arrivino al più presto. Riporta macitynet.it