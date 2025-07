I due fratelli calabresi che fanno vino come gli antichi contadini grecanici

Bruno e Carmelo Traclò producono a Bova, in Calabria, un vino che non imita nulla e nessuno: il Lanò. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - I due fratelli calabresi che fanno vino come gli antichi contadini grecanici

Due eccellenze calabresi, due modi diversi di raccontare il territorio attraverso il vino. Da Castrovillari, i vini Campoverde con le loro etichette essenziali e il gusto deciso della nostra terra. Da Cirò Marina, la tradizione dei Fratelli Dell'Aquila, simbolo dell

La rivincita della Calabria del vino. Ecco perché tutti i grandi eventi adesso puntano verso Sud - affiancare il vino calabrese a questi brand importanti ha accelerato il processo di crescita».