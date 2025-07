Cina | prossimo Dalai Lama scelto per sorteggio e approvato da Pechino

In un clima di tensione e mistero, la Cina svela il suo ruolo nel prossimo Dalai Lama, annunciando che la sua reincarnazione dovrà essere approvata dal governo centrale. Una decisione che solleva interrogativi sulla sovranità spirituale e politica del Tibet, mentre il leader in esilio insiste sull’indipendenza del processo di scelta. La sfida tra fede e potere si intensifica, lasciando il mondo a chiedersi: chi deciderà il futuro di questa figura simbolica?

Pechino, 2 lug. (askanews) - Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che la reincarnazione del Dalai Lama "deve essere approvata dal governo centrale", dopo che il leader spirituale in esilio del Tibet ha detto che avrà un successore dopo la sua morte e che nessuno dovrà interferire col processo di scelta, ad opera esclusiva della organizzazione da lui fondata, Gaden Phodrang Foundation. "Il governo cinese attua una politica di libertà di credo religioso, abbiamo regolamenti sugli affari religiosi e misure di gestione per la reincarnazione dei Buddha viventi tibetani, proteggendo il metodo di eredità della reincarnazione dei Buddha viventi in conformità con la legge - ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning - La reincarnazione del Dalai Lama deve essere scelta per sorteggio da un'urna d'oro e approvata dal governo centrale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina: prossimo Dalai Lama scelto per sorteggio e approvato da Pechino

