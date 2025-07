Il Dalai Lama fa arrabbiare la Cina | Decidiamo noi il successore Caos in Tibet

Il Dalai Lama, simbolo di spiritualità e resistenza, ha recentemente scatenato reazioni contrastanti annunciando che il suo successore continuerà a guidare i tibetani, alimentando tensioni con la Cina. In un messaggio durante le celebrazioni per i suoi 90 anni a McLeod Ganj, ha affermato l'istituzione di un successore, mantenendo vivo il suo ruolo storico. La sua decisione potrebbe cambiare gli equilibri e alimentare il caos politico nel Tibet.

"Dichiaro che l'istituzione del Dalai Lama sarà perpetuata". Il Dalai Lama ha confermato che dopo la sua morte ci sarà un successore per garantire la continuità del ruolo di guida spirituale dei tibetani. Lo ha fatto con un messaggio letto durante un incontro religioso a McLeod Ganj, nel nord dell'India, dove vive in esilio. Fino alla fine della settimana andranno avanti le celebrazioni per i 90 anni di Tenzin Gyatso, nato il 6 luglio del 1935 e Premio Nobel per la Pace nel 1989. E intanto dalla Cina affermano che il successore del Dalai Lama dovrà essere "approvato dal governo centrale". La questione della successione è cruciale perché i tibetani sospettano la Cina voglia indicarne uno di suo gradimento.

