Nucleare Iran | sospesi lavori con Aiea

La recente decisione del governo iraniano di sospendere i lavori con l'AIEA segna un passo cruciale nelle tensioni internazionali sul nucleare. Con la promulgazione di una legge approvata dal parlamento, Teheran si allontana temporaneamente dall'agenzia di controllo nucleare dell'ONU, alimentando incognite e preoccupazioni globali. Questa mossa potrebbe avere implicazioni significative per il futuro delle trattative e della stabilità regionale—scopriamo cosa comporta questa escalation.

11.36 Il governo di Teheran ha promulgato una legge che interrompe la cooperazione con l'organismo di controllo nucleare dell'Onu,l'Aiea. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dato il via libera all'entrata in vigore di una legge approvata dal parlamento il 25 giugno per sospendere i lavori con l'agenzia internazionale per l'energia atomica. Pezeshkian ha così ufficializzato la decisione dell'istituzione monocamerale Majlis o Assemblea Consultiva islamica, dopo i raid Usa su 3 siti nucleari iraniani e 12 giorni di guerra con Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: nucleare - lavori - aiea - iran

"Dato l'alto potenziale esplosivo [delle bombe Usa] e la sensibilità delle centrifughe alle vibrazioni, è probabile che i danni siano stati significativi": il capo dell'AIEA, Rafael Grossi, commenta il bombardamento Usa del sito nucleare iraniano di #Fordow #Iran Vai su X

L'Iran non può avere l'atomica ma Netanyahu può impunemente provocare un disastro nucleare? Ha lanciato l'allarme a questo riguardo Rafael Grossi dell'AIEA. l'Iran non rispetta i diritti umani mentre Netanyahu che ammazza e affama bambini e neonati li ris Vai su Facebook

Grossi (Aiea): Le ambizioni nucleari dell'Iran non possono essere risolte con le armi; Trump: «L’Iran era vicino all’atomica». Gaza, oltre 80 morti in 24 ore; Iran, per Trump era vicino all’atomica: cosa dice l’Aiea.

Dopo i bombardamenti Usa ai siti nucleari, l'Iran sospende la cooperazione con l'AIEA - La Repubblica islamica non collaborerà più con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, fin quando la sicurezza degli impianti nucleari no ... Secondo msn.com

Iran: l’atomica va avanti. A Fordow partono i lavori - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com