Gaza Trump | Da Israele ok a tregua Hamas | Pronti ma deve portare a fine guerra

In un clima di tensione e speranza, Hamas si dice pronto e serio nel cercare un accordo di cessate il fuoco con Israele, al fine di porre fine a un conflitto che dura da troppo tempo. La possibile svolta arriva dopo l’annuncio di Donald Trump, alimentando le aspettative di una de-escalation. La domanda ora è: questa apertura potrà davvero segnare l’inizio di una pace duratura?

(Adnkronos) –  Hamas è "pronto e serio sul raggiungimento di un accordo" per un cessate il fuoco con Israele. Lo ha affermato l'esponente del gruppo, Taher al-Nunu, in dichiarazioni rilanciate dal Times of Israel dopo l'annuncio di Donald Trump. Secondo al-Nunu, Hamas è "pronto ad accettare qualsiasi iniziativa che porti chiaramente alla fine completa della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

