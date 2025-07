Tibet | Cina successore Dalai Lama va approvato da governo centrale

Il futuro del Dalai Lama si intreccia ancora una volta con le decisioni politiche di Pechino, che ha dichiarato che il successore dovrà essere approvato dal governo centrale cinese. Questa affermazione apre un nuovo capitolo nel delicato rapporto tra Tibet e Cina, alimentando le tensioni e le speranze di autonomia. Ma cosa significa davvero questa scelta per l’identità spirituale e politica del Tibet? La risposta risiede nel cuore di un dilemma storico che coinvolge fede, potere e sovranità.

Milano, 2 lug. (LaPresseAP) – Il successore del Dalai Lama andrà approvato “dal governo centrale” della Cina. Lo ha dichiarato una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, rispondendo in un briefing a una domanda relativa all’annuncio fatto dall’attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso, che in occasione del suo 90esimo compleanno ha dichiarato che lui non sarà l’ultimo Dalai Lama e l’istituzione buddhista tibetana continuerà anche dopo la sua morte. Con queste parole, il 14esimo Dalai Lama ha posto fine ad anni di speculazioni che erano iniziate quando aveva indicato che avrebbe potuto essere l’ultima persona a ricoprire il ruolo di Dalai Lama. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tibet: Cina, successore Dalai Lama va approvato da governo centrale

