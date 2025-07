Juventus non solo Savona | il Mondiale per Club mette KO anche Kelly

Il Mondiale per Club si conferma un torneo ad alta tensione, dove le sfide non risparmiano nessuno. Oltre alle fatiche della stagione europea, le condizioni climatiche spesso complicano la corsa delle squadre. La Juventus ha concluso il suo cammino contro il Real Madrid l’1 luglio, in un match avvincente che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, dimostrando che nel mondo del calcio niente è scontato e ogni partita può riservare sorprese sorprendenti.

Il Mondiale per Club è una delle competizioni che si è aggiunta alla già estenuante stagione del calcio europeo, con partite su partite che hanno messo a dura prova l'incolumità dei calciatori, non solo per lo sforzo fisico, ma anche per le condizioni meteo che possono interferire con le prestazioni delle squadre. La Juventus ha terminato il suo percorso contro il Real Madrid proprio nella serata dell'1 luglio, nel match terminato con il risultato di 1-0 per i blancos. Dal Mondiale per Club però sono usciti K.O. anche due giocatori, ovvero Nicolò Savona e Lloyd Kelly. Il primo si è infortunato infatti nel match contro il Manchester City, a seguito di uno scontro di gioco con Erling Haaland.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

