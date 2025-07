Auto allarme Unrae | La produzione di auto in Italia è diminuita del 43% nel 2024

L’auto allarme dell’UNRAE segna un calo preoccupante per il nostro settore: la produzione di auto in Italia si è ridotta del 43% nel 2024, fermandosi a soli 310.000 pezzi e rappresentando appena il 2,1% della produzione europea. È un minuto di silenzio per l’automotive italiano che fu, mentre i dati evidenziano come questa crisi possa compromettere il futuro del settore nazionale. Nella medesima analisi, si evidenzia come...

"La produzione italiana di autovetture nell'ultimo anno ha perso circa il 43%, fermandosi a 310.000 unità, il 2,1% della produzione europea". Un minuto di silenzio per l'automotive italiano che fu. Il dato emerge dalla 28ª edizione della Sintesi Statistica pubblicata annualmente dall' Unrae, Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, che rappresenta brand che fanno il 70% del mercato nazionale. Nella medesima analisi, si evidenzia come l'anno 2024 sia coinciso con una sostanziale stagnazione del mercato auto: 1,559 milioni le unità immatricolate, in calo dello 0,5% rispetto al 2023; ma il divario si fa più pesante se si prende in considerazione che nel 2019 – ultimo anno prima dello scoppio della pandemia e delle guerre in corso – le immatricolazioni ammontavano a 1,917 milioni.

